Kymen Sanomat: Pankinjohtaja: Opeta lapsellesi rahankäyttöä ennen kuin hän täyttää 18 Vanhemmat puhuvat lapsilleen liian vähän raha-asioista. Tätä mieltä on OP Kymenlaakson pankinjohtaja Minna Oksanen. Hänen mielestään alaikäistä olisi syytä valmentaa pankkikortin ja verkkopankin käyttöön sekä säästämiseen ajoissa, jotta 18-vuotiaalla olisi taitoja käyttää omia rahojaan. — Jos 18-vuotispäivä osuu villiin hetkeen nuoruudessa, tililtä voi kadota hyvin nopeasti isokin summa. Oksasen mielestä vanhempien kannattaa opettaa lapsilleen ajoissa esimerkiksi laskunmaksua ja sitä, että seuraa verkkopankista, miten tilin saldo elää. Pankit kutsuvat yleensä 18 vuotta täyttäneet konttorille. Täysi-ikäistyneen pitää vahvistaa, saako vanhemmilla yhä olla hänen tilinsä käyttöoikeudet. — Meillä on sääntö, että jos 18-vuotias ei ole kahden kuukauden sisällä syntymäpäivästään ollut pankkiin yhteydessä, hänen verkkotunnuksensa menevät lukkoon. Tällä pyrimme varmistamaan, että tunnukset ovat uudella aikuisella eivätkä hänen vanhemmillaan. Lapsen tilillä olevat rahat on hänen. Ne ovat lailla suojattuja. — Varoja voi käyttää lapsen asioihin, mutta ei perheen sähkölaskun maksuun. Jos lapsen rahoilla ostetaan mopo, ostos pitää myös kirjata lapsen nimiin, Oksanen sanoo. Lue koko uutinen:

