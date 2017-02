Uutinen

Kymen Sanomat: Muovipakkausjätteen keräystä kiinteistöiltä kokeillaan Kotkassa Kymenlaakson Jäte aloittaa kokeilun muovipakkausten keräyksestä kiinteistöiltä. Kauppakeskusten yhteydessä olevat Rinki-keräyspisteet aloittivat toimintansa viime vuoden alussa, ja kaupunkilaisilta on tullut kyselyjä keräyksen saamisesta omalle pihalle. Kokeilu aloitetaan kevään aikana. Toimitusjohtaja Kari Martikainen kertoo, että aluksi kartoitetaan kiinnostusta kiinteistöiltä, joilla on käytössään tietynkokoisia loppujäteastioita. Ajatuksena on, että niitä voitaisiin korvata pakkausmuovijätteen astioilla. Jos kysyntää on tarpeeksi, keräys voidaan aloittaa nopealla aikataululla. Kymenlaakson jäte on alustavasti sopinut pakkausjätemuovin vastaanotosta tuottajayhteisö Suomen Uusiomuovin kanssa. Kokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista, koska jätehuoltomääräyksissä ei ole velvoitetta pakkausjätteen erilliskeräykselle. Astiatyhjennyksestä ei peritä käsittelymaksua, koska pakkausjäte on tuottajayhteisön omaisuutta, ja yhteisöt vastaavat käsittelykustannuksista. Lue koko uutinen:

