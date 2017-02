Uutinen

Kymen Sanomat: Lindströmin mukaan hänen erityisavustajansa kohtelu on kohtuutonta Iltalehti uutisoi torstaina, että oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (ps.) erityisavustaja Leena Riekkola olisi lobannut omaa bisnestään kiinalaisille. Lindström toteaa Kouvolan Sanomille, että hänen erityisavustajansa saama kohtelu on kohtuutonta. — Leenaa on syytetty uskomattomalla tavalla. Hän ei varmasti ole tehnyt mitään sellaista, mikä olisi ajanut hänen omaa etuaan. Lindström sanoo, että hänellä ei ole kiinalaisten investointilupauksesta Myllykosken bioetanolitehtaalle sen enempää tietoa kuin mitä kiinalaisten tiedotteessa torstaina kerrottiin. Ministeri ei ole henkilökohtaisesti ollut neuvottelemassa kiinalaisten kanssa. Lindström matkustaa Kiinaan maaliskuun puolessa välissä oikeusministeriön asioissa. Hän kuitenkin muistuttaa, että jokainen matka on samalla myös vienninedistämismatka. — Biotehtaan kanssa ei olla vielä maalissa. Tämä on kuitenkin sitä työtä, mitä ministeriössä tehdään. En lähde arvioimaan, onko aikataulu realistinen. Selvää on, että biotehtaaseen on oltava raaka-ainetta riittävästi ja jatkuvasti saatavilla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/03/Lindstr%C3%B6min%20mukaan%20h%C3%A4nen%20erityisavustajansa%20kohtelu%20on%20kohtuutonta/2017521861800/4