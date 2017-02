Uutinen

Kymen Sanomat: Leena Nurmi selättämässä sairastelun — neljäs hiihdon SM-sprintissä Kotkalainen hiihtäjä Leena Nurmi, 22, otti uransa parhaan henkilökohtaisen SM-sijoituksen aikuisten sarjoissa. Nurmi oli neljäs naisten vapaan hiihtotavan sprintissä perjantaina Keuruulla. Nurmi oli karsinnan kuudenneksi nopein. Hän voitti puolivälieränsä selvästi ja oli välierässä toinen. Nurmi hävisi välieränsä voittaneelle Kerttu Niskaselle 0,99 sekuntia. Finaalissa maajoukkuehiihtäjät Anne Kyllönen, Kerttu Niskanen ja Laura Mononen jättivät muut kolme taakseen matkan puolivälin jälkeen. Nurmi tuli maaliin neljäntenä 2,20 sekunnin päässä kisan voittaneesta Kyllösestä. Niskanen oli toinen ja Mononen kolmas. Viidenneksi hiihti Anni Kainulainen ja kuudenneksi Maaret Pajuoja. Nurmi oli lähempänä henkilökohtaista SM-mitalia kuin kertaakaan aiemmin. Vuonna 2015 hän voitti Rukan SM-kisoissa Suomen mestaruuden parisprintissä yhdessä Aino-Kaisa Saarisen kanssa. Samoissa kisoissa Nurmi hiihti edustamansa Lempäälän Kisan viestijoukkueessa SM-hopeaa. Nurmi on sairastanut hengitystieinfektioita juhannuksesta asti, ja oli marraskuun käytännössä hiihtämättä. — Vaikeaahan se henkisesti oli ja on vieläkin. On vaikeaa saada harjoittelua onnistumaan, kun se on tosi katkonaista. Yritän ajatella positiivisesti, Nurmi sanoi Hiihtoliiton tiedotteessa SM-kisojen alla keskiviikkona. — Äänekoskella nuorten SM-kisoissa kulku oli tilanteeseen ja taustaan nähden ihan hyvää. Tietylle tasolle pystyy näköjään nousemaan, kun tekee jotain asioita oikein edes vähän aikaa. Nurmi sai tammikuussa nuorten SM-hopeaa 10 kilometrillä. Voiton vei tuolloin Vehkalahden Veikkojen Katariina Lonka, joka jäi Keuruulla SM-sprintin karsinnassa sijalle 32 eikä edennyt erävaiheeseen. Nurmi hiihtää Keuruulla vielä parisprintin. Lue koko uutinen:

