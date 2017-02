Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa on huomenna levynkerääjän lauantai Kotkassa järjestetään lauantaina levymessut. Laulumiestalolle saapuu toistakymmentä kauppiasta ja alan harrastajia myymään niin lp- kuin cd-levyjä. Tarjolla on tuhansia levyjä. Musiikkigenret ovat laajasti edustettuna ja laajaa on myös hinnoittelu. Messuilla voi tehdä ostoksia parin euron levyistä arvokkaisiin keräilyharvinaisuuksiin. Ostopisteeseen voi tarjota omia ylimääräisiä levyjä. Levymyynti on siirtynyt yhä enemmän verkkokauppaan. Myös levymessujen merkitys on muuttunut, kun fyysisiä levyjä on tarjolla yhä vähemmän. Lauantaina Kotkassa pääsee toteuttamaan monelle musiikinystävälle mieluista puuhaa, kiireettömästi selaamaan levyjä. Levymessut lauantaina 4. helmikuuta klo 10—15, Laulumiestalo, Korkeavuorenkatu 11, Kotka. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/03/Kotkassa%20on%20huomenna%20levynker%C3%A4%C3%A4j%C3%A4n%20lauantai/2017321863419/4