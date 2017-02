Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen metalliyhtye Crimson Sun lähtee Euroopan kiertueelle — katso bändin video! Kotka-Helsinki-akselilla operoiva metalliyhtye Crimson Sun starttaa Euroopan kiertueensa 10. helmikuuta Lontoosta. Kovassa nosteessa oleva yhtye lähtee ensimmäiselle Euroopan kiertueelleen Amberian Dawnin ja Diabulus in Musican lämmittelijänä. Kiertueen jälkeen luvassa on kymmenisen keikkaa Suomessa, joista yksi on bändin yhden suurimman innoittajan, hollantilaisen Epican lämmittelijänä. Crimson Sun julkaisee ennen kiertuettaan uutta musiikkia: The Spirit of Unchainable -EP ilmestyy tiistaina 7. helmikuuta. Crimson Sun perustettiin Haminassa jo 2001 jäsenten ollessa 13-vuotiaita ja sen nykyinen kokoonpano vakiintui vuonna 2011, kun laulaja Sini Seppälä liittyi yhtyeeseen. Debyyttialbumi Towards The Light (Maple Metal Records) julkaistiin viimein syksyllä 2015. Albumin julkaisun jälkeen Crimson Sun sainattiin Fullsteam Managementille. Crimson Sun Facebookissa. Crimson Sun Instagramissa. Bändin nettisivut. Towards The Light -albumi Spotifyssa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/03/Kotkalainen%20metalliyhtye%20Crimson%20Sun%20l%C3%A4htee%20Euroopan%20kiertueelle%20%E2%80%94%E2%80%89%20katso%20b%C3%A4ndin%20video%21/2017321863394/4