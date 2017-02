Uutinen

Kymen Sanomat: Kauppakeskus Pasaatiin tulee Luhta Brand Store Luhta Brand Store avaa ovensa Kauppakeskus Pasaatissa maaliskuussa. — Aleksi 13 lopettaa toimintansa ja omistajat jatkavat Pasaatissa Luhta Brand Store -brändillä, kertoo kauppakeskusjohtaja Sari Puhilas. Aleksi 13 on L-Fashion Groupin yksi myymäläketju. Yhtiö on vähentänyt viime vuosina Aleksi 13 -myymälöitä. Luhta Brand Store on naisten ja miesten vapaa-ajan pukeutumiseen keskittyvä myymäläketju. MOL.fi-sivuilla Luhta etsii vastuumyyjää ja myyjää Kauppakeskus Pasaatiin avattavaan liikkeenseensä. Työhakemukset tulee lähettää 15. helmikuuta mennessä ja uusi työ alkaa 27. maaliskuuta myymälän perehdytys- ja avausvalmistelutöiden alkaessa. MOL.fi-sivuilla uuden myymälän avautumispäiväksi kerrotaan 6. huhtikuuta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/03/Kauppakeskus%20Pasaatiin%20tulee%20Luhta%20Brand%20Store%20%20/2017321864506/4