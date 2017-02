Uutinen

Kymen Sanomat: Haminan Energia Oy:n toimitusjohtajan paikka kiinnostaa Haminan Energia Oy:n toimitusjohtajan tehtävä on haluttu. Viime sunnuntain määräaikaan mennessä toimitusjohtajan paikkaa haki yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo-Jussi Talsin mukaan puolensataa henkilöä. — Ei yllättänyt, vaan jotain tuollaista hakijamäärää odotinkin,Talsi sanoo. Hänen mukaansa seuraavaksi yhtiön hallitus käy valintaa valmistelevan konsultin kanssa läpi hakemuksia ja niistä valikoituu haastateltavien joukko. Valmistelun Talsi arvioi vievän noin viikon verran. Haastatteluihin menee haastateltavien määrästä riippuen viikosta kahteen. Valinnan yhtiön hallitus on Talsin mukaan valmis tekemään helmikuun lopussa tai aivan maaliskuun alussa. Yhtiön toimitusjohtajan paikka vapautuu maaliskuun alussa, jolloin nykyinen toimitusjohtaja Timo Toikka on ilmoittanut siirtyvänsä eläkkeelle. Energiayhtiön jättää myös varatoimitusjohtaja Pekka Raukko, joka jää eläkkeelle heinäkuun alussa. Hänelle ei palkata seuraajaa. Haminan Energia Oy on kokonaan Haminan kaupungin omistama yhtiö. Sen palveluksessa on noin 40 henkilöä ja liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

