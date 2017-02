Uutinen

Kymen Sanomat: Asiantuntijat: Tesla-selvityksen pitäisi olla julkinen Työ- ja elinkeinoministeriön vetämän Tesla-tehdashankkeen yhteydessä tehtyä selvitystä ei tarvitse asiantuntijoiden mukaan antaa julkisuuteen kokonaisuudessaan. Sen sijaan osat, joissa ei ole salassa pidettäviä tietoja pitää antaa tai ainakin tärkeimmät tiedot selvityksen tuloksista. — Tesla-selvityksen pitäisi lähtökohtaisesti olla julkinen, mikäli se on ministeriön hallussa ja siitä on poistettu mahdollisesti salassa pidettävät osiot, esimerkiksi liikesalaisuudet, toteaa tutkimuskoordinaattori, filosofian tohtori Heikki Kuutti Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitokselta. Ministeriö ilmoitti tällä viikolla, että Finpron konsultilla teettämä selvitys ei ole julkinen, sillä se sisältää kaupunkien ja yritysten antamaa yksityiskohtaista tietoa kilpailukykytekijöistään – sekä vahvuuksista että heikkouksista. Kymen Sanomat on nyt pyytänyt ministeriöltä asiakirjasta ei-salassapidettävät osat. Toistaiseksi vastausta ei ole tullut. Lue koko uutinen:

