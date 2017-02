Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahdella jopa 100 prosentin korotus vanhusten vuokriin Virolahtelaisen Anneli Tuomisen isä asuu Villinrannan palvelutalossa. Isä maksaa asumisestaan 580 euron kuukausivuokraa. Viime vuonna saman huoneen vuokra oli noin 300 euroa. Tuominen on pöyristynyt uudesta vuokrasta ja kunnan tavasta toimia. Tuominen tiesi, että vuokraa tullaan tarkistamaan, mutta sen kaksinkertaistaminen hämmensi täysin. — Tapa, jolla tämä vuokrankorotus tuotiin esille, oli aikamoinen järkytys, Anneli Tuominen muistelee tapahtumia Villinrannassa joulun alla. — Pikkujouluhetki oli lämminhenkinen tilaisuus, juotiin kahvia ja laulettiin. Pois lähtiessä sain paperin käteen, siihen pyydettiin tutustumaan kotona rauhassa. Annettiinpa aikamoinen joululahja. Vanhusten palveluasumisen vuokrataso vaihtelee huimasti kunnasta toiseen, jopa naapurikuntien välillä. Ero esimerkiksi Haminan ja Virolahden perimässä kokonaisvuokrassa ja neliövuokrassa on suuri. Haminassa vanhuksen maksama kokonaisvuokra vaihtelee 250 eurosta 375 euroon ja neliöhinta 12 eurosta 19 euroon. Virolahden Villinrannassa kokonaisvuokra on 517-600 euroa kuukaudessa. Neliöhinta Villinrannassa on halvimmillaan 27,5 ja korkeimmillaan reilun 33 euroa. Villinranta remontoitiin viime vuonna. Remontin jälkeen asukkaiden vuokriin tehtiin rajut korotukset. Muodollisesti Villinrannassa ei tehty remontin yhteydessä mitään korotuksia, sillä kaikkien asukkaiden vanhat vuokrasopimukset irtisanottiin viime vuonna. Asukkaille tehtiin uudet sopimukset alkamaan tämän vuoden alusta. Kaakon kaksikon tilapalvelupäällikkö Heikki Rongas perustelee Villinrannan rajuja vuokrankorotuksia kiinteistön arvon nousulla: pääomakulut sekä kiinteistönhoitokulut ovat muuttuneet huomattavasti peruskorjauksen jälkeen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/02/Virolahdella%20jopa%20100%20prosentin%20korotus%20vanhusten%20vuokriin/2017321856756/4