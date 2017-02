Uutinen

Kymen Sanomat: Suurpää selvittää kiinnostusta kiinteistökohtaiseen muovinkeräykseen Suurpää suunnittelee kiinteistökohtaista muovinkeräystä. Lajittelulla pienennetään muovijätteen määrää, joka vähentää sekajäteastian tyhjennystarvetta. Muovin osuus loppujätteestä on valtava, Olli Suurpää Suurpää Oy:stä toteaa. — Jos muovi kerätään erilleen, saa sen uusiokäyttöön. Muovijätteelle sovittaisiin oma, erillinen keräysrytminsä. Koska materiaali päätyy uusiokäyttöön, ei siitä veloiteta jätteenkäsittelymaksua. Jos muovijäte poistuu loppujätteen seasta, voi normaalin jäteastian tyhjennysväliä puolestaan harventaa. — Muovijätteestä veloittaisimme pelkän kippaushinnan. Näin ollen asiakkaalle syntyisi ihan rahallista säästöä, laskelmiemme mukaan kymmeniä euroja vuodessa. Jos riittävästi kiinnostusta ilmenee, voidaan muovinkeräys aloittaa kaakonkulmalla, Haminassa ja mahdollisesti myös Kotkan alueella. Yhtiö on kysellyt asiakkaidensa näkemyksiä asiasta esimerkiksi Facebookin välityksellä. Moni asiakas on näyttänyt jo vihreää valoa. Aino Mehtälä Lue koko uutinen:

