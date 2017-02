Uutinen

Kymen Sanomat: RKP asetti kolme ehdokasta Kotkassa RKP:n Kotkan osasto (SFP i Kotka med omnejd rf) lähtee kuntavaaleihin vaaliliitossa kokoomuksen kanssa. Kokoomus on asettanut 73 ehdokasta ja RKP kolme. RKP:n ehdokkaat ovat Johan Bardy, Holger Sjögren ja Susanne Øksnevad.Bardy on asianajaja ja kotkalainen paluumuuttaja, joka on syntynyt Kotkassa ja käynyt koulun Kotka samskolassa.RKP:n vaalipäällikön Leif Wikmanin mukaan Bardy on huolestunut kaupungin pahasti hunningolla olevasta taloudesta ja sisäisten riitojen vuoksi lamautuneesta valtuuston työskentyelystä. Bardy on pannut, ettei nykyisessä valtuustossa istu yhtään juristia ja ettei toistaiseksi ole yhtään juristia asettunut ehdokkaaksi. Sote-asioiden sisäänajossa tulee esiintymään runsaasti oikeudellisia kysymyksiä myös kunnissa.— Bardy on erikoistunut merioikeuteen, mikä ei merikaupungissa ole haitaksi. Tämän vuoksi hän on päättänyt asettua ehdokkaaksi RKP:n listoilla, kun kerran on monelta taholta pyydetty, Wikman toteaa.Holger Sjögren Holger on kalastaja ja yrittäjä. Susanne Øksnevad on filosofian maisteri ja äidinkielenopettaja ruotsinkielisessä koulussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/02/RKP%20asetti%20kolme%20ehdokasta%20Kotkassa/2017321860375/4