Kymen Sanomat: Matkailupäällikkö Sanna Nikki: Omenahotelli monipuolistaa kaupungin majoitustarjontaa Matkailupäällikkö Sanna Nikki Cursorista toivottaa Omenahotellin tervetulleeksi ensi kesän superviikolla majoituskapasiteettinsa kanssa tiukille joutuvaan Kotkaan. — Jos se on matkailijoiden käytössä jo kesällä, niin erinomaista. Omenahotelli monipuolistaa kaupungin majoitustarjontaa, toteaa Nikki. Tall Ships Races- ja meripäiväviikolla monet majoitustilat ovat jo loppuunmyytyjä etenkin viikonlopun osalta. — Kotkansaarella Seurahuone on jo täynnä viikonlopun osalta. Myös Merikotka on myyty loppuun perjantaista sunnuntaihin. Santalahden lomakylässä on vielä tilaa ja Cumuluksessa Karhulassa. Kotkan Meripäivät on saanut yhteistyökumppanikseen Friday Flats -palvelun, jonka kautta ihmiset voivat tarjota kotejaan juhlaviikolla kaupunkiin saapuville matkailijoille. — Kotkan Meripäivien sivuilla on linkkejä, joita klikkaamalla pääsee tutkimaan, mitä hyötyä ja iloa kotimajoituksen tarjoamisesta on. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/02/Matkailup%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6%20Sanna%20Nikki%3A%20Omenahotelli%20monipuolistaa%20kaupungin%20majoitustarjontaa/2017321859924/4