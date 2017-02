Uutinen

Kymen Sanomat: Langinkosken Leidit haluavat välittää musiikillaan iloa Kotkalais-haminalainen lauluyhtye Langinkosken Leidit julkaisee lauantaina ensimmäisen levynsä. On hetki -levylle on koottu erilaisiin juhlahetkiin sopivia kappaleita. Seitsenhenkisen kokoonpanon tärkeimpänä tehtävänä on välittää musiikillaan iloa. — Tämä on todella hyvä ryhmä. Teemme mistä itse tykkäämme ja kun huomaa, että hei, yleisökin piti, tulee hieno tunne, kertoo Sari Hakulinen. Musiikilla on suuri merkitys monissa tilanteissa. Leideille on tärkeätä, että he laulavat lähellä oleville henkilöille. — Tunnelma on tärkeä, ja läheisyys. Pienimuotoiset konsertit ovat tavaramerkkimme, emme laula kaukaa estradilta, toteaa Seija Aalto. Levynjulkistuskonsertissa lauantaina Kotkan Klubilla leidejä säestävät Esa Ylönen, piano, Jonas Mäki, kontrabasso, ja Harri Heininen, rummut. Uutta levyä on saatavilla lauantain konsertista sekä suoraan leideiltä esimerkiksi Facebookin kautta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/02/Langinkosken%20Leidit%20haluavat%20v%C3%A4litt%C3%A4%C3%A4%20musiikillaan%20iloa/2017321854766/4