Uutinen

Kymen Sanomat: Kymi Ring avasi mahdollisuudet F1-kilpailulle Suomeen — MotoGP-osakilpailun ajankohta vahvistetaan ensi kesänä Iittiin valmisteilla olevalle Kymi Ring-moottoriurheiluradalle haetaan parhaillaan Kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n korkeinta luokitusta. Se mahdollistaisi MotoGP-kilpailuiden lisäksi myös Formula 1 -osakilpailujen järjestämisen Suomessa. Kymi Ringin 4,6 kilometrin mittaiselle radalle on haettu Kansainvälisen autourheiluliitto FIA:n FIA 1 -luokitusta. — Rakentamisen tässä vaiheessa Grade-luokan korotus kilpa-autoilun osalta on kustannustehokasta ja ei olisi viisasta jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä, toteaa Kymi Ringin hankejohtaja Timo Pohjola Moottoriurheilu.tv:n tiedotteessa. Viime vuoden lopulla suoritetussa FIM:n ratatarkastuksessa keskityttiin turva-alueiden yksityiskohtiin, kuten pintamateriaaleihin ja kilparadan pinnan kaltevuuteen. Tarkastuksessa havaitut kehitystoimet on hyväksytty MotoGP:n järjestäjällä Dorna Sportsilla ja nyt muutossuunnitelmat ovat FIA:n analysoitavana. FIA suorittaa tarvittavat simuloinnit eri autoluokille mukaan lukien Formula 1. —Rakennamme Suomeen moottoriurheilun arvokilpailuille suorituspaikan. Kilpailuiden järjestäminen on sitten eri asia, Pohjola jatkaa. Autourheilun kattojärjestössä AKK:ssa radan luokituksen korotus herättää mielenkiintoa. — On luonnollista, että lähdemme vakavasti tutkimaan mahdollisuuksista saada jollain aikavälillä Suomeen myös Formula 1 -kilpailut, toteaa AKK-Motorsport ry:n puheenjohtaja Juhani Pakari. Kymi Ring on valmistuttuaan koko pohjoisen Euroopan ainoa moottorirata, joka täyttää F1-vaatimukset. — Tavoitteenamme on, että maailman menestyneimmässä autourheilumaassa nähdään myös ajettavan F1-kilpailuja, Pakari toteaa. Ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan Suomen osakilpailun valmistelut ovat hyvässä vauhdissa. MotoGP-sarjan promoottori Dorna tulee vahvistamaan Suomen MM-osakilpailun ajankohdan tulevana kesänä. Maansiirtotyöt jatkuvat maaliskuussa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/02/Kymi%20Ring%20avasi%20mahdollisuudet%20F1-kilpailulle%20Suomeen%20%E2%80%94%20MotoGP-osakilpailun%20ajankohta%20vahvistetaan%20ensi%20kes%C3%A4n%C3%A4/2017521859489/4