Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksossa lainauskielto ei lankea ensimmäisestä myöhästymisestä Satakunnan kirjastot ovat tällä viikolla ottaneet käyttöön uuden tavan periä myöhästymismaksuja. Kirjastotoimi on perunut lainausluvan jokaiselta kirjaston käyttäjältä, joka on palauttanut yhdenkin kirjan päivän myöhässä. Lainausoikeus palautuu, kun myöhästymismaksu on suoritettu kirjastolle kokonaisuudessaan. Etelä-Kymenlaakson Kyyti-kirjastoilla on omat myöhästymismaksukäytännöt. — Kymenlaaksossa on sovellettu lainauskieltoa hieman eri tavoin kuin Satakunnassa. Vuoden vaihteen jälkeen asiakkaat, joilla on pienikin maksu jäänyt edelliseltä vuodelta maksamatta, joutuvat lainauskieltoon. Vuoden aikana asiakkaalle voi kertyä velkasaldoa 20 euroa ennen kuin hänelle tulee lainauskielto. Tänä vuonna teimme lainauskieltoajon 1. helmikuuta, kertoo Haminan kaupungin kirjastopalveluiden esimies Aino Satama. Lainausoikeuden saa takaisin heti, kun maksaa entiset maksut. — Lainauskieltojen määrästä en osaa sanoa, mutta päivittäin niitä käsittääkseni puretaan eikä siihen liity mitään dramatiikkaa, toteaa Kotkan kaupungin kirjastoimenjohtaja Katariina Kupiainen. Satakunnan kirjaston uudesta käytännöstä kertoi ensin Yle Satakunta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/02/Kymenlaaksossa%20lainauskielto%20ei%20lankea%20ensimm%C3%A4isest%C3%A4%20my%C3%B6h%C3%A4stymisest%C3%A4/2017321859841/4