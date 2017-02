Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa voi tänään kokeilla roller derbyä Tiedätkö mitä on roller derby? Kyseessä on joukkuelaji, jossa kilpailijat rullaluistelevat. Kilpailijat ovat pääasiassa naisia, mutta myös miehiä on mukana. Roller derbyssä hyökätään ja puolustetaan yhtä aikaa. Vauhdikasta lajia pääsee kokeilemaan Kotkassa torstaina ammattikorkeakoululle. Kokeiluun on vapaa pääsy ja järjestäjä Kotham City Rollers lainaa tarvittavat varusteet. Roller derbyn kokeiluilta torstaina 2. helmikuuta klo 19.30—21, Xamkin liikuntasali, Pääskysentie 1, Metsola, Kotka. Lue koko uutinen:

