Uutinen

Kymen Sanomat: Euroopan ”hurja vuosi” jätti paljon taakkaa — Suhdanteet paranemaan päin myös Kymenlaaksossa Elinkeinoelämän keskusliitto on julkaissut neljännesvuosittain ilmestyvän Suhdannebarometrin. Barometrin tuloksia käytiin Kotkassa läpi EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin järjestämässä foorumissa, jossa samalla kuultiin Kotkan kaupungin sekä paikallisten yritysten edustajia. RP Groupin ja Ontec Oy:n toimitusjohtajien mukaan hyviä tulevaisuuden signaaleja on havaittavissa. Suomalaisyritysten suhdannenäkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat jonkin verran aiempaa valoisammat. Kymenlaaksossa teollisuudessa ja rakentamisessa suhdannetilanne oli yleisesti normaalia suotuisampi, mutta yritysten suhdanneodotukset ovat koko maahan verrattuna varovaisia. Tilaisuudessa EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula kertoi, että EU:n ”hurja vuosi” jätti paljon taakkaa: talouskriisin, vielä vuosia jatkuvat maahanmuuttokysymykset ja terrorismin uhkan. Tulevaa vuotta on hänen mukaansa vaikeaa ennakoida. — EU:n hajoamisesta on huoli, mutta pidän sitä epätodennäköisenä. Britit voivat nyt kehuskella, ettei eroamispäätöksestä mitään seurannut, mutta vaikutukset taloudessa näkyvät vasta parin vuoden päästä. Ylikarjula katsoo, että nykyajan linkittyneessä globaalissa maailmassa protektionismilla on lyhyet siivet niin Euroopassa kuin Amerikassakin. Euroopan sisämarkkinat ovat tuoneet Suomen yrityksille monia hyötyjä. EU on Ylikarjulan mukaan maltillisen talouskasvun ja kasvavan työllisyyden tiellä, mutta kehitettävää on vielä byrokratian purkamisessa ja budjetin tehostamisessa. — Tuntuu, että nykyään EU:n puolestapuhujia on vähemmän. Nyt olisi ehkä yritystenkin aika herätä tähän keskusteluun, Ylikarjula kannusti foorumissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/02/Euroopan%20%E2%80%9Dhurja%20vuosi%E2%80%9D%20j%C3%A4tti%20paljon%20taakkaa%20%E2%80%94%20Suhdanteet%20paranemaan%20p%C3%A4in%20my%C3%B6s%20Kymenlaaksossa/2017321856634/4