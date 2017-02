Uutinen

Kymen Sanomat: Tubettajat ja megamuskari vetävät väkeä Lasten kulttuuriviikoille Sunnuntaina alkavat Lasten kulttuuriviikot tarjoavat monenlaista tekemistä kaikenikäisille lapsille ja nuorille. Suosituimmiksi tapahtumiksi tapahtumatuottaja Laura Bly ja kulttuurituottaja Kadri Kuusk arvioivat Tube Tourin ja megamuskarin. — Tube Tourista on tullut kyselyjä Kotkan ulkopuoleltakin. Lippuja on vielä saatavilla, Bly kertoo. Maanantaina 6. helmikuuta Kotkan pääkirjaston lastenosastolla järjestetään megamuskari. 0—7-vuotiaille sopivaan interaktiiviseen musiikkihetkeen on vapaa pääsy. Päätapahtuma on viidennen kerran järjestettävä kuorokimara. Tiistaina 14. helmikuuta Karhuvuoren urheilutalolla esiintyy ainakin 13 kuoroa sekä Kotkan nuoret jouset -jousiryhmä. Lasten kulttuuriviikot järjestetään Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, Virolahdella, Miehikkälässä, Kouvolassa ja Loviisassa 5.—26. helmikuuta. Lue koko uutinen:

