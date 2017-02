Uutinen

Kymen Sanomat: Töiden tekeminen kotona on täysin omaehtoista Lisääntynyt tietotekniikka on tuonut mahdollisuuden, mutta joissakin tapauksissa myös velvoitteen olla tavoitettavissa myös työajan ulkopuolella. Töitä kantavat kotiin etenkin asiantuntija-, esimies- ja johtotehtävissä olevat, kertoo Väestöliiton erityisasiantuntija Anna Kokko. – Tuntuu, että joissakin työtehtävissä ei edes ole käsitettä vapaa-aika, vaan ihmiset ovat käytännössä aina saavutettavissa. Viestintäjohtajana Cursor Oy:ssä toimiva Hanna Nieminen ei ole kokenut ongelmaksi töiden kasautumista ajoittain myös vapaa-ajalle ja kotiin. – En ole kokenut paineita siitä, että pitäisi olla aina kännykkä vieressä tai sähköposti silmissä. Ennemminkin töiden vienti kotiin on omaehtoista, sanoo Nieminen. Joustava työaika sopii Niemiselle. – Koen todella hyväksi, että joskus töitä voi tehdä kotona. Ja vastaavasti vapaata voi ottaa silloin, kun sitä tarvitsee. Nieminen kertoo olevansa hyvin sitoutunut työhönsä. – Työ imaisee ehkä liikaakin. Mutta koskaan ei tunnu siltä, että joku hengittäisi niskaan.

