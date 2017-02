Uutinen

Kymen Sanomat: Reetta Piipari nimitettiin Aleksi Valavuoren seuraajaksi — ”Reetta tulee olemaan hieno poikkeus” Kotkalainen koripalloilija Reetta Piipari, 37, on nimitetty Espoo Unitedin koripallopuolen urheilutoimenjohtajaksi. Seura tiedotti nimityksestä keskiviikkona.Espoo Unitedissa naisten Korisliigaa pelaava Piipari on tällä kaudella pelaamisen ohessa toiminut seuran koripallojoukkueiden joukkueenjohtajana.Urheilutoimenjohtajana Piipari vastaa yhdessä valmennusjohdon kanssa muun muassa pelaajahankinnoista sekä miesten että naisten joukkueisiin. Espoo Unitedin miehet pelaavat 1A-divisioonassa.— Reetta on ollut monta vuotta koripallon rautainen ammattilainen pelaajan roolissa, joten siirtyminen koripallon johtotehtäviin on luonnollista. Urheilutoimenjohtajat ovat usein miespuolisia, mutta Reetta tulee olemaan tähän hieno poikkeus, Espoo Unitedin toimitusjohtaja Olli Aro sanoi seuran tiedotteessa.Pestin edellinen haltija oli Aleksi Valavuori, joka erotettiin tehtävästä lokakuussa. Erottaminen johtui Valavuoren sosiaalisessa mediassa esittämistä homokommenteista.KTP:n kasvatti Piipari pelaa naisten pääsarjassa 12. kauttaan. Hän on pelannut kahdeksan kautta Peli-Karhuissa ja kolme kautta Catzissa. Viime kaudella hän avitti Kouvottaret 1. divisioonasta liigaan.Ulkomailla Piipari on pelannut neljä kautta Espanjan pääsarjassa. Naisten maaotteluja hänellä on 112.Piiparin piti lähteä syksyllä Yhdysvaltoihin koripallovalmentajaksi. Pesti ohiolaisen Minster High School -lukion tyttöjoukkueen valmentamisesta kuitenkin kariutui viisumivaikeuksiin, ja Piipari liittyi Espoo Unitediin. Lue koko uutinen:

