Kymen Sanomat: Pohjolan talossa avautuu Omenahotelli ehkä jo kesäsesonkiin mennessä Pitkään puoliksi tyhjänä ollut Pohjolan talo Kotkan torin laidalla on täyttymässä. Liiketalon kahteen ylimpään kerrokseen saneerataan tilat hotelille. Taloon on sijoittumassa yrittäjävetoinen Omenahotelli, johon tulee nelisenkymmentä huonetta. Omenahotellit Oy:n toimitusjohtaja Ville Valorannan mukaan toiveena on saada avattua Kotkassa franchising yrityksenä toimiva yksikkö kesäsesonkiin mennessä. Pohjolan talon nykyisin omistavan Mika Merisalon yhtiö on jättänyt hotellin vaatimista muutostöistä rakennuslupahakemuksen. Rakennustarkastaja Vesa Yrjösen mukaan asemakaava ei aseta esteitä hotellitoiminnalle. Yrjönen lupaa päätöksen rakennusluvasta lähiaikoina. 1960-luvulla valmistunut Pohjolan talo on pitkään ollut vaikeuksia. Muutama vuosi sitten suunniteltiin talon purkamista ja korvaamista isommalla asuin- ja liiketalolla. Mika Merisalon mukaan kiinteistön suunta on nyt kääntynyt, joskin maalissa ei vielä olla. Talon katutason liiketilat on kaikki vuokrattu ja hotelli täyttää kaksi ylintä kerrosta. Kakkoskerroksessa on Merisalon mukaan vielä vuokraamatonta tilaa. Lue koko uutinen:

