Uutinen

Kymen Sanomat: Paula Oksmanin pop up -galleria avautuu tänään Kotkassa Taidemaalari Paula Oksmanin pop up -galleria avautuu Kotkan Keskuskadulla tänään keskiviikkona. Tyhjään liiketilaan pystytetty näyttely esittelee Oksmanin taidetta viiden päivän ajan. Mukana on yhteensä 40 maalausta, joista suurin osa on valmistunut viime vuonna. — Aloitin pop up -näyttelyiden pitämisen jo 15 vuotta sitten eli paljon ennen kuin termiä alettiin yleisesti käyttää. Tämä on ensimmäinen näyttelyni Kotkassa, Oksman sanoo. Maalari kuvailee tyyliään moderniksi naturalismiksi, joka pyrkii kolmiulotteisuuteen ja materian tuntuun. Asetelmiinsa hän on ottanut vaikutteita 1600-luvulla kehitetystä flaamilaisesta tekniikasta. Paula Oksmanin pop up -näyttely Keskuskatu 13:ssa 1.—5. 2. klo 11—18. Lue koko uutinen:

