Uutinen

Kymen Sanomat: Merikeskus Vellamon tietoherkku-esitelmä kertoo tänään pakettijahti Österstjernan tarinan Pakettijahti Österstjernanin vaiheista kiinnostuneille on luvassa tietoherkku-esitelmä tänään Vellamossa. Esitelmän pitää Esko Päivinen Österstjärnan ry:stä. Österstjernan purjehti vuosina 1815—1848 reitillä Loviisa—Tukholma kuljettaen sekä matkustajia että rahtia. Esitelmässä kuullaan myös uudesta Österstjärnasta, joka on vuonna 2005 vesille laskettu perinnepurjelaiva. Päivinen kertoo Loviisan Laivasiltaa kotisatamanaan pitävän aluksen purjehduksista vuosina 2007–2015. Esitelmä liittyy Merikeskus Vellamossa esillä olevaan, Suomenlinnan historiallisen kuivatelakan nykykäyttöä esittelevään valokuvanäyttelyyn. Jacopo Brancatin valokuvista koostuva Viaporin telakka — silta tulevaisuuteen on avoinna 26. maaliskuuta asti. Tietoherkku-esitelmä Österstjernanista keskiviikkona 1. helmikuuta klo 17 Merikeskus Vellamossa, Tornatorintie 99, Kotka. Vapaa pääsy. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/01/Merikeskus%20Vellamon%20tietoherkku-esitelm%C3%A4%20kertoo%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20pakettijahti%20%C3%96sterstjernan%20tarinan%20/2017321854175/4