Uutinen

Kymen Sanomat: Matinsaaren pienvenesatama poistuu kaavasta Matinsaaren pienvenesatama ja uimapaikka eivät ole mukana alueen uusimmassa kaavaehdotuksessa. Venesataman ja uimapaikan nykyiset alueet on merkitty suojaviheralueiksi. Uusin kaavamuutosehdotus asetettiin nähtäville viime viikon lopulla. Haminan kaupunginarkkitehti Vesa Pohjolan mukaan asemakaava ei kuitenkaan välittömästi johda venesataman ja uimapaikan suhteen radikaaleihin muutoksiin. — Kaavamerkintä muutettiin, koska venevalkama-alueen kehittämiseen ei enää ole potentiaalia Matinsaaressa. Venesatama ja uimapaikka voivat kuitenkin toistaiseksi olla siellä, Pohjola sanoo. Hän muistuttaa, että virallista uimarantaa ei Matinsaaressa ole koskaan ollutkaan, vaan kyseessä on uimapaikka, jota edelleen voidaan käyttää. Asemakaavaehdotus on esillä 24. päivään helmikuuta, jonka jälkeen se matkaa mahdollisten muistutusten kanssa kaupunginhallituksen käsittelyyn. Mikäli kaupunginhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen, se jatkaa hallituksesta kaupunginvaltuustoon. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/01/Matinsaaren%20pienvenesatama%20poistuu%20kaavasta/2017321851597/4