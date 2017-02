Uutinen

Kymen Sanomat: MM-hiihtojen haminalainen johtaja Raiko Pousi: Suomi saa neljä mitalia Hiihdon MM-kisat järjestetään Lahdessa jo seitsemättä kertaa ja urheilukeskuksessa alkaa näyttää siltä, että kisat ovat ovella. Maastohiihdon kilpailunjohtajana toimii Vehkalahdella syntynyt Raiko Pousi. — Meillä on 10 kilometriä hyvin lumetettua reittiä, ja se on 98-prosenttisesti valmiina. Vain vastikään levennetyissä kohdissa on vielä pientä säätöä. Pousi on ehtinyt toimia Salpausselän kisojen radoista vastaavana jo vuosien ajan. Siinä hommassa hänen piti alunperin olla myös MM-kisoissa, mutta kohtalo puuttui peliin. Kuolemantapaus kisaorganisaation johdossa aiheutti ketjureaktion, jossa Juha Kolusta tuli kilpailuvaliokunnan puheenjohtaja ja Pousia kysyttiin kesällä 2015 hänen paikalleen maastohiihdon kilpailunjohtajaksi. — En voinut kuin rohkeasti ja jännittynein fiiliksin vastata: tahdon, Pousi kirjoitti Vehkalahden Veikkojen seuralehdessä joulukuussa. Lahdessa toivotaan, että helmikuun 22. päivänä alkavat kisat tullaan muistamaan jostain aivan muusta kuin edelliset kisat vuonna 2001. — Haluamme järjestää hienon massatapahtuman. Suomalaisten urheilijoiden onnistumiset olisivat sen suola, Raiko Pousi sanoo. Hän veikkaa Suomelle neljää mitalia. — Mutta sen saa ylittää.

