Kymen Sanomat: Kotkaan on suunnitteilla yhteisöllinen olohuone ja kierrätyskeskus — osallistu ideointiin tänään järjestettävässä tilaisuudessa! Tyhjiin tiloihin etsitään toimintaa Tyhjät tilat — Täytee elämää -hankkeessa. Ensimmäisenä kohteena Kotkassa on Satamakatu 3. Hankkeen tavoitteena on synnyttää toimintaa tilaan sen purkamiseen asti. Satamakatu 3:n vanhan lounaskahvilan ja sataman työntekijöiden pukuhuoneiden tiloihin toivotaan mahdollisimman monta tilan tarvitsijaa. Alustavasti Kotkan Pyöräpaja on suunnitellut muuttoa tiloihin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/02/01/Kotkaan%20on%20suunnitteilla%20yhteis%C3%B6llinen%20olohuone%20ja%20kierr%C3%A4tyskeskus%20%E2%80%94%20osallistu%20ideointiin%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20j%C3%A4rjestett%C3%A4v%C3%A4ss%C3%A4%20tilaisuudessa%21/2017321850059/4