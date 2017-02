Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basket kohtaa tänään Pyrinnön — Ailus odottaa joukkueeltaan työnteon meininkiä KTP-Basket kohtaa tänään yhden tämänhetkisistä päävastustajistaan, kun Korisliigassa kahdeksantena oleva Pyrintö marssii Karhuvuoreen. Pyrintö on KTP:tä kaksi pistettä edellä, ja voitto tekisi hyvää kotkalaisten pudotuspelijahdille. Keskiviikon kotipelin nelikko selviää vasta ottelun alla. Korisliigan verkkosivuille ilmoitetun ennakoidun avauskokoonpanon perusteella vain William Walker pelaisi varmasti, muiden amerikkalaisten nimet on varustettu pelaaminen selviää myöhemmin -lisäyksellä.— Lähdetään hakemaan voittoa aktiivisen puolustuksen kautta. Viime peleistä on puuttunut se sama yritteliäisyys ja periksiantamattomuus kuin kauden alussa. Sitä työnteon meininkiä ja pisteitä lähdetään hakemaan, KTP:n päävalmentaja Ray Ailus sanoi Korisliigan verkkosivulla. Pyrintö esittelee Kotkassa uuden vahvistuksensa Tyrone Nelsonin, mikäli tämä ehtii saada peliluvan. Viimeksi Uruguayssa pelannut Nelson on 31-vuotias ja 206-senttinen sentteri. KTP—Pyrintö, Korisliigaa Steveco-areenalla Karhuvuoressa tänään klo 18.30. Lue koko uutinen:

