Kymen Sanomat: Joulukuussa 1917 Kotkassa uutisoitiin itsenäisyysjulistuksesta ja työttömyydestä — itsenäisyyden alkuvuosien sanomalehdet nyt kaikkien luettavissa verkossa Eduskunta julisti Suomen itsenäiseksi 6.12.1917. Kymen Sanomien edeltäjä Etelä-Suomi ei ilmestynyt seuraavana päivänä, mutta 8. joulukuuta se otsikoi kakkossivullaan: "Suomi riippumattomaksi tasavallaksi". Uutisessa lainattiin sanasta sanaan P. E. Svinhufvudin täysistunnossa lukemaa lausuntoa: "Ja laajalti yli sodan kaikkien kauhujen on kaikunut ääni, että yhtenä nykyisen maailmansodan tärkeimmistä päämääristä on oleva, ettei yhtäkään kansaa ole vastoin tahtoansa pakotettava olemaan toisesta riippuvaisena. Suomen kansa uskoo, ettei vapaa Venäjän kansa ja sen perustava kansalliskokous tahdo estää Suomen pyrkimystä astua vapaiden ja riippumattomien kansojen joukkoon. Äänin 100—88 ratkaistu itsenäisyysjulistuksen antaminen käsiteltiin lehdessä suppeammin. Muita päivän uutisia olivat muun muassa Kotkan valtuuston kokous, jossa pohdittiin keinoja työttömyyden vähentämiseksi, ja ensimmäisen maailmansodan osapuolten rauhanneuvottelut. Uutisoinnin tyyli ja painotukset olivat sata vuotta sitten hyvin erilaisia kuin nykyään. Kaikilla on nyt mahdollisuus tutustua itsenäisyyden alkuvuosien sanomalehtiin Kansalliskirjaston digipalvelun kautta. Luettavissa ovat kaikki Suomessa vuosina 1771—1920 ilmestyneet sanomalehdet. Raja oli pitkään vuodessa 1910, mutta saatavuutta päätettiin lisätä muun muassa itsenäistymisen satavuotisjuhlien vuoksi. Etelä-Suomen kaikki numerot itsenäisyysjulistuksesta vuoden 1918 loppuun Lue koko uutinen:

