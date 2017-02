Uutinen

Kymen Sanomat: Annikki Niiranen: Epäonnistuin esityksen muotoilussa Carean toimitusjohtaja Annikki Niirasen sanoo esittäneensä koko ajan yhteisen investointiluvan hakemista Ratamo-keskukselle, Kymenlaakson keskussairaalan laajennukselle ja peruskorjaukselle. — Perusajatus ei muuttunut. Ajatuksena oli koko ajan se, että investointisumma on 217 miljoonaa euroa ja lupaa haetaan yhdessä. Niiranen ottaa maanantaina kirjoittamansa esityksen epäonnistuneen muotoilun omaan piikkiinsä. — Jos olisin tarkoittanut sitä, että lupaa investoinneille haetaan palasittain, niin olisin sen siihen varmasti myös laittanut. Niirasen alkuperäisessä esityksessä lukee, että ensimmäisessä vaiheessa lupaa haetaan Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosalle, jonka kustannusarvio on 40,1 miljoonaa euroa. Kouvolan kaupunginhallitus hylkäsi esityksen. Se edellytti Carean ja Ratamo-keskuksen tekevän yhteisen investointihakemuksen sosiaali- ja terveysministerin viime marraskuisen ohjeistuksen mukaisesti. Annikki Niiranen kertoo soittaneensa Kouvolan kaupunginjohtajalle Tuukka Forsellille maanantaisen kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen. — Sanoin, että otetaanpas uusi yritys ja että onko tämä nyt sellainen muotoilu, joka kelpaa. Lähetin hänelle esityksen, joka tänään tuli hyväksytyksi. Muutosesityksen herättämää keskustelua Niiranen pitää hämmentävänä. Hänen mukaansa on koko ajan ollut selvää, että investoinnit yhdistetään ja haetaan kokonaispottia. — Siinä ei minun mielestäni ole mitään dramatiikkaa. Olisin voinut alunperinkin muotoilla sen siihen muotoon, jos olisin tiennyt, että siinä on jotain hämminkiä. Lue koko uutinen:

