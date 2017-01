Uutinen

Kymen Sanomat: Vuosisadan valitus on selvillä — joulupukilla on liian pitkä loma! Kymenlaakson liitto julkaisi yhdessä Mediatehdas Dakarin kanssa Vuosisadan valitukset -kampanjan, jossa etsittiin Kymenlaakson hersyvintä ja nasevinta valitusta. Kaikista julkaistuista valituksista koottiin 22 ehdokasta, jotka olivat nähtävillä Meidän Kymenlaakso -nettisivuilla ja Facebookissa, joissa yleisö sai käydä äänestämässä suosikkiälähdystään. Nyt kilpailun voittaja on selvillä. Voittajavalituksen pohjalta kumpuaa perisuomalainen kateus pitkistä lomista ja suurista tuloista. Voittajaviesti julkaistiin Kouvolan Sanomissa 25. tammikuuta vuonna 2007. — Kisa herätti paljon keskustelua ja se nostettiin esiin myös valtakunnallisessa mediassa. Äänestäjien määrä ei ollut kovin suuri, vain reilut 300 äänestäjää. Voittajavalitus sai 52 ääntä. Ehkä 20 valitusta oli liian suuri määrä, että ihmiset olisivat jaksaneet valita niistä oman suosikkinsa, toteaa tuottaja Pasi Riiali Mediatehdas Dakarista Kotkasta. Riiali on kuitenkin tyytyväinen kilpailun herättämään keskusteluun. — Olen kuullut ihmisten puhuvan asiasta ja miettivän, missä milloinkin olisi ainesta vuosisadan valitukseksi. Uskoisin, että saimme aikaan jotakin, iloitsee Riiali. Lue koko uutinen:

