Kymen Sanomat: Valtuustoaloitteita Fennovoimasta ilma-aseisiin Haminassa Liekö kuntavaalien läheisyydellä vaikutusta siihen, että Haminan kaupunginvaltuuston tiistaisessa kokouksessa jätettiin Haminan valtuustolle epätavallisen paljon aloitteita. Vihreät esittivät, että Haminan kaupunki käynnistää toimet Haminan Energia Oy:n irtautumiseksi Fennovoiman ydinvoimalahankkeesta. Aloitteen mukaan hankkeeseen liittyy useita riskejä, joista vähäisimpiä eivät ole taloudelliseen kannattavuuteen liittyvät. Aloitteessa viitataan myös siihen, että Kesko-konserniin kuuluva Kestra Oy on saanut välimiesoikeudelta päätöksen, että se voi irtautua Fennovoiman ja Rosatomin ydinvoimahankkeesta. Ilma-aseampumaradan rakentamista vanhaan uimahalliin esittävät puolestaan perussuomalaiset. Aloitteen mukaan ilma-aseharrastajien siirtyminen käytöstä poistettuun uimahalliin antaisi lisätilaa ruutiaseammunnan harrastajille Kokkokallion väestösuojassa. Perussuomalaiset vaativat toisessa aloitteessaan kaupunkia tekemään kaikkensa Haminan sairaalan ja sen päivystyksen puolesta, joita sote-uudistus uhkaa. Kaikkien valtuustoryhmien allekirjoittamassa aloitteessa esitetään, että lautakuntien varajäsenille on lähetettävä lautakuntakuntien kokousten esityslistat samaan aikaan kuin varsinaisillekin jäsenille. Asiasisällön ollessa iso, on aloitteen mukaan käytettävä paperiversioita, sillä useissa tietokoneissa ei suurta asiasisältöä saada auki. Demarien valtuustoryhmä on huolestunut etenkin lasten liikenneturvallisuudesta Ruissalon Meruksentiellä ja Salmenkylän Salmenvirrantiellä. Aloitteessa esitetään teille hidasteita. Lue koko uutinen:

