Kymen Sanomat: Suomen Kotiseutuliitto etsii Suomen parasta kaupunginosaa — löytyykö se sinun kotikulmiltasi? Mistä löytyy elävää kaupunkikulttuuria ja aktiivisia asukkaita? Missä tuntee urbaanin kaupunginsykkeen? Missä on kotoisaa ja turvallista? Suomen Kotiseutuliiton Vuoden kaupunginosa -kilpailussa etsitään viihtyisää ja yhteisöllistä kaupunginosaa, jossa on monipuolista, uudentyyppistäkin toimintaa ja hyvä asua. Viime vuonna kilpailuun lähetettiin huikeat 162 ehdotusta eri puolilta Suomea ja kilpailussa palkittiin merihenkinen Porin Reposaari. Hyvässä kaupunginosassa on monipuolista toimintaa erilaisille ihmisryhmille, mahdollisuus osallistua alueen kehittämiseen, turvallista elää ja hyvä yrittää. Kaupunginosien aktiivisuus ja kansalaistoiminta — erityisesti ihmisten, yhdistysten, yritysten ja kaupungin yhteistyö — lisäävät kotoisuutta ja hyvinvointia. Kuka tahansa voi ehdottaa palkittavaa kaupunginosaa — omia kulmia, lomakohdetta, naapurikaupunginosaa tai henkistä kotia, kunhan alue on kaupunkimainen. Tarvitaan vain perusteltu vapaamuotoinen ehdotus, jonka voi lähettää verkkolomakkeella 30. huhtikuuta mennessä. Osallistumislomake löytyy täältä. Vuoden kaupunginosa 2017 julkistetaan elokuussa Valtakunnallisilla kotiseutupäivillä Jyväskylässä. Lue koko uutinen:

