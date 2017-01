Uutinen

Kymen Sanomat: Niiraselta yllätysesitys: Koksin laajennus ensin, Ratamo ministeriöön vasta syksyllä Carea yllätti Kouvolan kaupunginhallituksen maanantai-iltana. Kouvolan ja Carean välisen työnjaon ja sairaalainvestointien yhdistämisen piti olla hyväksymistä vaille valmista viranhaltijoiden viime viikon neuvottelujen ja Carean hallituksen viime perjantain kokouksen jälkeen. — Vielä perjantaina piti olla selvää, että Ratamo-keskuksen ja Kymenlaakson keskussairaalan investoinnit yhdistetään yhteen hakemukseen, jos sosiaali- ja terveysministeriö myöntää Kouvolalle poikkeusluvan akuuttilääketieteen päivystykselle, Carean hallituksessa ja Kouvolan kaupunginhallituksessa istuva Marjatta Nykänen (kok.) sanoo. Maanantaina tuntia ennen kaupunginhallituksen kokousta Kouvolaan tuli tieto Carean toimitusjohtajan Annikki Niirasen esityksestä tiistaina kokoontuvalle hallitukselle. Niiranen esittää, että Kymenlaakson investointihakemukset ministeriölle vaiheistetaan. Ensimmäiseksi haetaan lupa keskussairaalan 40,1 miljoonan euron laajennusosalle. Syksyllä on vuorossa Ratamo-keskuksen investointilupahakemus ja vuonna 2018 keskussairaalan peruskorjaushakemus. — Tähän kaupunginhallitus ei ole valmis, kaupunginhallituksen ja Carean hallituksen toinen varapuheenjohtaja Anssi Tähtinen (sd.) sanoo. Nykänen kuvaa, että hallituksen kokouksessa ”suurin piirtein haukottiin henkeä”. — Joka kerta kun sotesta on päästy sopuu, tulee aina uusi mutka. Kun kysyin hyvinvointipalvelujen johtajalta Arja Kummulta, kuka Kouvolasta on neuvotellut vaiheistuksesta, minulle vastattiin, että ei kukaan. Kaupunginhallitus päätti maanantaina, että pohjoisen ja etelän yhdistetty investointihakemus pitää vielä hyväksyttää Kouvolan kaupunginhallituksessa. Lisäksi hakemuksen tulee sisältää Carean ja Ratamo-keskuksen investoinnit yhtenä kokonaisuutena, kuten sosiaali- ja terveysministeriö ohjeisti viime marraskuussa. Hallitus päätti hakea ministeriöltä poikkeuslupaa akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen vuoden 2018 alussa. Päivystyksen saaminen on myös ehtona sovitulle Poksin ja Carean väliselle työnjaolle ja investoinneille. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/31/Niiraselta%20yll%C3%A4tysesitys%3A%20Koksin%20laajennus%20ensin%2C%20Ratamo%20ministeri%C3%B6%C3%B6n%20vasta%20syksyll%C3%A4/2017521848998/4