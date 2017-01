Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen Sanomat vaatii Tesla-selvitystä julki — ministeriö salaa Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ei anna julkisuuteen Tesla-tehdashankkeen tiimoilta tehtyä Suomen eri alueiden vahvuuksia vertailevan selvitystä. Kymen Sanomat pyysi selvitystä ministeriöstä viime perjantaina. Ministeriö ei ole useista pyynnöistä huolimatta vastannut tietopyyntöön, vaan tuli tänään julkisuuteen tiedotteellaan. Kymen Sanomien saamien tietojen mukaan selvitys olisi edullinen Kotkan-Haminan seudulle. Sen sijaan elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) on liputtanut vahvasti Vaasan puolesta. Suomessa ulkomaisten investointien edistämistä koordinoiva Finpron Invest in Finland -yksikkö kartoitti konsulttiyrityksen avulla tehtaan sijoittumiseen ja Suomen houkuttelevuuteen liittyviä tekijöitä. Ministeriön mukaan Finpron selvitys ei ole julkinen, sillä se sisältää kaupunkien ja yritysten antamaa yksityiskohtaista tietoa kilpailukykytekijöistään – sekä vahvuuksista että heikkouksista. — Näiden tietojen avaaminen julkisuuteen, ja näin ollen tiedoksi myös Suomen kilpailijoille, saattaisi heikentää Suomen mahdollisuuksia menestyä tiukassa kansainvälisessä kisassa, ilmoittaa TEM tiedotteessaan. Ministeriön mukaan selvityksen tuloksia esiteltiin 25.1. elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Ministeriön näkemys on, että esitystä Teslalle sen sijoittumisesta Suomeen valmistellaan yhdessä Vaasan kanssa. — Samalla on hyödynnettävä kaikki eri alueiden vahvuudet, jotka voivat osaltaan tukea tehtaan saamista Suomeen, tiedotteessa todetaan. Elinkeinoministeri Lintilä on kutsunut kaikkein selvityksessä mukana olleiden kaupunkien edustajat yhteiselle ”Team Finland -maajoukkueleirille" 14.2. TEM ja Finpro kertovat tilaisuuden jälkeen tehdystä selvityksestä ja jatkosuunnitelmista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/31/Kymen%20Sanomat%20vaatii%20Tesla-selvityst%C3%A4%20julki%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89ministeri%C3%B6%20salaa%20/2017321852541/4