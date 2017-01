Uutinen

Kymen Sanomat: Kouluruoka maistuu lapsille ja täyttää vatsat Pyhtäällä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudet kouluruokailusuositukset eivät aiheuta isoja muutoksia koulujen ruokalistoihin. Useissa kunnissa, kuten Pyhtäällä on jo aiemmin huomioitu koululaisten ravitsemustarpeet, kertoo ruokapalvelupäällikkö Jaana Nikumatti. Pyhtäällä Huutjärven koululla syödään suuressa yhteisessä ruokasalissa. Hirvikosken ja Suur-Ahvenkosken kouluilla ruokailu tapahtuu luokissa. — Meillä ei ole edes ajateltu ruokailun siirtämistä luokkiin. Kaikilla ryhmillä ei edes ole omia luokkahuoneita, sanoo Nikumatti. Huutjärveläiset ala-asteen oppilaat Venla Weckman ja Nico Rahikka eivät haluaisi ruokailua siirrettäväksi luokkahuoneisiin. — Täällä on paljon mukavampi syödä muiden seurassa. Lapsia ei haittaa myöskään lounasruokailun aikainen ajankohta. Alimmilla luokilla olevat aloittavat ruokailun jo vartin yli kymmenen aikaan. — Tämä on ihan sopivaan aikaan. Kyllä nyt on jo nälkä, sanoo Nico Rahikka. Aikaakin puolen tunnin ruokatunnissa on Venla Weckmanin mielestä riittävästi. — Kyllä siinä ehtii saada vatsansa täyteen. Molempien koululaisten mielestä tarjolla oleva kouluruoka on myös hyvää. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

