Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa vieraillut ulkomaankauppa- ja kehitysministeri: Metsäteollisuus voi kärsiä Trumpin politiikasta Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen kävi maanantaina Kotkassa ja Pyhtäällä tapaamassa paikallisia yrityksiä. Tarkoituksena oli keskustella kansainvälistymisen pullonkauloista, joista ministerin kokemuksen mukaan yleisin liittyy rahoitukseen. — Tekes ei rahoita myyntiä ja markkinointia. Haluaisin, että ottaisimme Tanskaa kiinni kauppakansana, mikä vaatisi myyntiin ja vientiin panostamista myös julkisilla tuilla, Mykkänen kertoo. Pyhtään Pyrollilla vieraillut ministeri iloitsi siitä, että kartonkikoneet käyvät seudulla täydellä teholla. Tällä hetkellä ministerin päänsärkynä on kuitenkin Donald Trumpin politiikka, joka voi aiheuttaa metsäteollisuudelle ongelmia. — Jos USA asettaa tuontitullin Eurooppaan päin, syntyy metsäteollisuuteen helposti ylikapasiteettia, mikä voi sotkea elpymistä. Ministeri kuitenkin muistuttaa, että suojatulli voisi vahingoittaa myös Yhdysvaltojen teollisuutta. Venäjän kaupassa on Mykkäsen mukaan aallonpohja nähty, mutta huippuvuosia ei ole näkymissä. —Monet suomalaisyritykset kertoivat myyntinsä Venäjällä kasvaneen viime syksynä kymmeniä prosentteja. Rupla on vahvistunut ja turisteja on enemmän liikkeellä. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/31/Kotkassa%20vieraillut%20ulkomaankauppa-%20ja%20kehitysministeri%3A%20Mets%C3%A4teollisuus%20voi%20k%C3%A4rsi%C3%A4%20Trumpin%20politiikasta%20/2017321847906/4