Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisten nuorten elokuvat saavat ensi-iltansa Kinopalatsissa DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä Dokkino on osallistunut Suomi 100 -hankkeen viralliseen ohjelmaan tarjoamalla vuoden 2016 aikana kouluille maksuttomia, kaksipäiväisiä Dokkino: Yhdessä! — dokumenttielokuvaverstaita. Verstaissa lapset ja nuoret pääsivät itse tekemään alusta loppuun saakka omat dokumenttielokuvansa ammattitaitoisen ja innostavan ohjaajan avustuksella. Verstaita järjestettiin 18 maakunnassa ja kaikki koulut saivat hakea mukaan. Kymenlaakson verstas järjestettiin syyskuussa Kotkan Langinkosken koululla. Verstaiden kattavana teemana oli ”Yhdessä”, joka on myös Suomi 100 -juhlavuoden teema. Verstaissa valmistuneet dokumentit näyttävät sen, miten ja millaisena suomalainen kulttuuri ja yhteiskunta heijastuvat lasten ja nuorten pienissä, arkisissa kokemuksissa. Dokkino tuo esiin nuorten elokuvantekijöiden ääniä 19 paikkakuntaa kattavan juhlanäytöskiertueen avulla. Yleisö pääsee katsomaan koulun oppilaiden toteuttamia lyhytdokumenttielokuvia elokuvateatteri Kinopalatsissa torstaina 9. helmikuuta. Näytöksessä nähdään kotkalaiset elokuvat sekä valikoima muiden paikkakuntien tuotoksia. Juhlanäytös on maksuton ja avoin kaikille osallistujille, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen 5. helmikuuta kello 18 mennessä. Löydät lisätietoja ja ilmoittautumislinkin osoitteesta: www.docpoint.info/dokkino/yhdessa Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/31/Kotkalaisten%20nuorten%20elokuvat%20saavat%20ensi-iltansa%20Kinopalatsissa/2017321849887/4