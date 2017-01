Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalainen Flangers ja Jani Wickholm yhdistivät voimansa Kotkalainen tanssiorkesteri Flangers on aloittanyt yhteistyön laulaja ja kitaristi Jani Wickholmin kanssa. Ensimmäinen yhteiskeikka on lauantaina Pyhtäällä. — Jani oli alkukesällä keikalla Karhulassa ja annoimme levymme hänelle kuunneltavaksi. Seuraavana päivänä Jani soitti ja kysyi, kiinnostaisiko yhteistyö. Olemme puoli vuotta kehitelleet ohjelmistoa ja treenanneet. Ensimmäinen keikka on Pyhtäällä 4. helmikuuta. Tiedossa on keikkoja ravintoloissa, yritysjuhlia, messukeikkaa, tanssilavoja ja yksityistilaisuuksia. Tanssilavat ja tanssiravintolat on Flangersien juttu, Wikholmille tanssilavat ovat uutta. — Koetammekin saada lavoille porukkaa, joka ei siellä muuten kävisi. Tanssiorkesteri Flangersin ja Jani Wickholmin keikka lauantaina 4. helmikuuta klo 21 Club Bakkanaalissa, Hirventie 38, Pyhtää. Lue koko uutinen:

