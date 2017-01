Uutinen

Kymen Sanomat: Juomavesipullottamoa suunnitellaan Mussaloon Cursor selvittä parhaillaan juomaveden toimittamista Mussalosta Kiinaan. Cursorin myyntijohtaja Harri Eelan mukaan Kiinasta on tiedusteltu mahdollisuutta toimittaa sen markkinoille suuria määriä valmiiksi pullotettua vettä. — Kiinassa ja monessa muussa maassa puhtaan veden tarve kasvaa kovaa vauhtia. Kiinasta ovat eri toimijat kyselleet, pystymmekö tarjoamaan sinne isompia määriä vettä ja olemme vastanneet myöntävästi, Eela sanoo. Hänen mukaansa Mussalon satama on osoittautunut selvityksissä parhaaksi paikaksi vientiin tarkoitetun veden pullottamolle. Pullottamosta vesipullot saadaan suoraan kontteihin ja kontit laivaan. Vesi otetaan Kymenlaakson Vedeltä eli samasta paikasta kuin alueen juomavesi tulee. Eelan mukaan kyse voi olla jopa kymmenien miljoonien eurojen investoinnista. Työpaikkoja on pullottamon koosta riippuen syntymässä kymmenestä sataan. Pullottamo on herättänyt toimijoiden kiinnostusta niin Suomessa kuin Kiinassakin. Eela uskoo asian konkretisoituvan kuluvan vuoden aikana. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/31/Juomavesipullottamoa%20suunnitellaan%20Mussaloon/2017321847758/4