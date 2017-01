Uutinen

Kymen Sanomat: Astrid Lindgrenin klassikkoteos näyttämöllä Kotkassa — Ronja Ryövärintytär antaa realismille kyytiä Kotkan kaupunginteatterin suurella näyttämällä esitetään pitkästä aikaa koko perheen näytelmä. Teatterin kevätkauden avaa Astrid Lindgrenin klassikkoteos Ronja Ryövärintytär. Lindgrenin tarinaa on esitetty eri teattereissa lukuisia kertoja. Kotkassa tutusta lastenromaanista nähdään energinen, musiikillinen ja elämänhalua pursuava versio, ohjaaja Marielle Eklund-Vasama kuvailee. Ronja Ryövärintytär on Kotkassa viime syksynä aloittaneen Eklund-Vasaman ensimmäinen ohjaus suurelle näyttämölle. Vuonna 1981 ilmestynyt fantasiateos on ohjaajalle rakas omilta lapsuusvuosiltaan. — Luin kirjan ensipainoksena. Tykkäsin siitä ihan hirveästi. Eniten minua viehätti Ronjan ja Birkin välinen rakkaustarina, Eklund-Vasama kertoo. Tuotannossa on mukana koko teatterin henkilökunta. Ronjaa näyttelee 27-vuotias Annuska Hannula, joka tekee nyt ensimmäisen pääroolinsa Kotkassa. Viime syksynä kaupunginteatteriin kiinnitetty Hannula valmistui keväällä 2016 Tampereen yliopiston Näyttelijäntyön laitokselta. — On ihanaa tehdä lapsille suunnattua teatteria. Näyttelemisen leikkimispuoli on tullut minulle luontevasti, koska olen itsekin leikkinyt samanlaisia leikkejä pienenä, Hannula sanoo. Birkin roolissa nähdään Toni Harjajärvi, jonka mukaan fantasiatarina on antanut näyttelijöille uudenlaisen vapauden hahmon tulkintaan. Roolihahmoa on voinut rakentaa ilman rajoituksia. — Tämä on ollut vapauttava kokemus, Harjajärvi toteaa. — Realismin rajat paukkuvat hyvällä tavalla, Hannula lisää. Ronja Ryövärintyttären ensi-ilta Kotkan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä lauantaina 4.2. klo 18. Suositusikäraja: 7 vuotta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/31/Astrid%20Lindgrenin%20klassikkoteos%20n%C3%A4ytt%C3%A4m%C3%B6ll%C3%A4%20Kotkassa%20%E2%80%94%20Ronja%20Ry%C3%B6v%C3%A4rintyt%C3%A4r%20antaa%20realismille%20kyyti%C3%A4/2017321852869/4