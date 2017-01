Suomen ja Latvian poliisin yhteistyö paljasti Kotkassakin perämoottorivarkaissa käyneen rikollisryhmän

Kuva: Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Itä-Uudenmaan poliisilaitos on yhdessä Latvian viranomaisten kanssa tutkinut alkukesästä 2016 lähtien laajaa perämoottorivarkaussarjaa.

Anastetun omaisuuden yhteisarvo on yli 600 000 euroa. Anastuksia on tehty Suomessa useilla eri paikkakunnilla. Tutkinnassa selvisi anastuksia Kotkassa, Sipoossa, Loviisassa, Porvoossa, Asikkalassa, Espoossa, Hollolassa, Lohjalla, Raaseporissa ja Sysmässä.





Poliisi epäilee, että rikosten takana on usean henkilön järjestäytynyt ryhmä, joka on varastanut perämoottoreita. Ryhmään on kuulunut sekä Latviassa että Suomessa asuvia henkilöitä.

Esitutkinnassa on selvinnyt, että tätä järjestäytynyttä rikollisryhmää epäillään useista noin puolentoista vuoden aikana tehdyistä perämoottorivarkauksista.

Latviasta kotoisin olevat epäillyt ovat tehneet Suomeen yli 20 matkaa ja matkojen aikana on anastettu tai yritetty anastaa yli 100 perämoottoria.

Latvialaisten lisäksi ryhmän toimintaan on osallistunut Suomessa asuvat venäläinen keikka-autojen hankkija sekä latvialainen henkilö, joka on salakuljettanut anastetut perämoottorit Latviaan. Kaikkien perämoottoreiden anastukset on tehnyt yksi sama latvialainen henkilö vaihtuvien latvialaisten rikoskumppaneiden kanssa.

Kaikki anastetut perämoottorit on myyty eteenpäin Latviassa.



Rikosvyyhti alkoi purkautua, kun Porvoossa yritettiin torstain vastaisena yönä 19. toukokuuta anastaa 225 hevosvoiman perämoottoria. Teko keskeytyi, kun epäiltyjen tekijöiden Ford Mondeo -merkkinen farmariauto jäi kiinni rantahiekkaan. Auto oli rekisteröity Suomessa asuvan henkilön nimiin, mutta poliisin tutkimuksissa varsinaisiksi tekijöiksi alkoi selvitä latvialaisia henkilöitä.

Suomen ja Latvian viranomaiset perustivat yhteisen tutkintaryhmän, joka osoittautui erittäin tehokkaaksi. Tiiviin yhteistyön tuloksena kaksi tekijää saatiin kiinni itse teossa, kun he tulivat syyskuun alussa jälleen varkaisiin Suomeen.





Esitutkinnan aikana tutkintavankeja on ollut kuusi. Kolme epäiltyä tekijää on luovutettu Latviasta Suomeen eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella. Lähes kaikki epäillyt ovat edelleen vangittuina. Asia siirretään syyteharkintaan Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastoon lähiaikoina.