Kymen Sanomat: Sanooko kolmas kerta toden sähköosakekaupassa? Kotkan valtuusto hyväksyi maanantaina vuosia veivatun Kymenlaakson Sähkö Oy:n osakkeiden kaupan. Ratkaisevassa äänestyksessä Kotkan kaikkien osakkeiden myyminen voitti äänin 47-3 yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää. Puolueloikkauksista kolmihenkiseksi kasvanut keskustan ryhmä harasi vastaan loppuun saakka.— Näin poistuu Damokleen miekka, joka on heilunut päämme päällä, Pentti Tiusanen (vas.) kuvasi tuntemuksia.Ilman sähköosakkeiden myyntiä Kotkan taseen alijäämä uhkaa nousta yli kriittisenä pidetyn rajan, joka on 1000 euroa asukasta kohden eli 54 miljoonaa euroa.Kotka on siis valmis myymään yli 70 miljoonan euron arvoiseksi nousseen osakepotin. Saako Kymenlaakson Sähkö ostaa omat osakkeensa kuten sen hallitus esittää, riippuu muiden osakkeiden kannanotoista. Vastaan aiemmissa yrityksissä harannut Kouvola käsittelee järjestelyä viikon kuluttua.Kotka on yrittänyt usean vuoden ajan realisoida energiaomistuksiaan taseensa vahvistamiseksi. Ensimmäinen suunnitelma oli Kotkan Energian fuusioiminen Kymenlaakson Sähköön. Se kaatui sekä kotoperäiseen että ulkopuoliseen poliittiseen vastustukseen. Seuraava suunnitelma oli myydä puolet Kymenlaakson Sähkön osakkeista. Se törmäsi mm. Kouvolan vastustukseen.Tällä välin Kotka haki markkinoilta hintaa omistukselleen ja onnistui nostamaan osakkeen arvoa edellisestä sopimusyrityksestä. Valtuuston hyväksymän suunnitelman mukaan Kymenlaakson Sähkö lunastaa Kotkan osakkeet ja rahoittaa kaupan myymällä osan sähköverkkoyhtiönsä osakkeista sijoittajille. Lue koko uutinen:

