Uutinen

Kymen Sanomat: Rakennusluvat voi hakea sähköisesti, kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat mukana valtakunnallisessa palvelussa Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa voi nykyisin hakea rakennuslupia sähköisesti. Palvelu vähentää paperirumbaa ja joustavoittaa asiointia. Hakemuksen voi tehdä ja sen etenemistä voi seurata kotikoneelta mihin vuorokauden aikaan tahansa. Hakukäytännöissä on kuitenkin toistaiseksi kuntakohtaisia eroja. Lupia haetaan valtakunnallisesti toimivan Lupapiste -palvelun kautta. Pyhtää on testannut ohjelmaa vuodesta 2015 alkaen. Kotkassa sähköisiä lupia on voinut hakea vuodenvaihteesta alkaen. Haminassa palvelu otettiin käyttöön viime marraskuussa. Virolahdella ja Miehikkälässä sähköisiä rakennuslupia on voinut hakea viime viikosta lähtien. Hakemuksia voi kaikissa kunnissa toimittaa edelleen myös paperisena. Niidenkin tiedot syötetään rakennusvalvonnassa sähköiseen järjestelmään, jolloin ne siirtyvät sähköiseen arkistoon. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/30/Rakennusluvat%20voi%20hakea%20s%C3%A4hk%C3%B6isesti%2C%20kaikki%20Etel%C3%A4-Kymenlaakson%20kunnat%20mukana%20valtakunnallisessa%20palvelussa/2017321835350/4