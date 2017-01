Uutinen

Kymen Sanomat: Oona Kettunen avasi kautensa tasaisella juoksulla — Gia Reinholm hyppäsi halliennätyksensä Karhulan Katajaisten Oona Kettunen, 22, avasi kautensa lauantaina hallikisoilla Helsingissä. Kettunen juoksi 3 000 metriä aikaan 9.40,92. — Tasainen juoksu, ei oikein mitään yritystä. Kisan jälkeisestä väsymyksestä huomaa, että kroppaan jäi vielä voimia, Kettunen totesi Yleisurheilu.fi -sivuston haastattelussa. Vuonna 2016 Kettunen juoksi vain muutaman kilpailun. Hän on kamppaillut erilaisten vammojen kanssa noin kaksi vuotta, mutta on saanut nyt harjoitella ehjän syksyn. Katajaisten Gia Reinholm, 17, juoksi 19-vuotiaiden 60 metrin alkuerien nopeimman ajan 7,90, mutta jätti loppukilpailun väliin kolmiloikkakilpailun takia. Kolmiloikassa hän hypääsi 11,76, mikä on Reinholmin uusi halliennätys. Reinholm oli naisten sarjan neljäs ja 19-vuotiaiden ykkönen. Lue koko uutinen:

