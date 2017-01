OPG lähestyy 600 liigapelin rajaa — ”Itkemällä ei näissä ympyröissä saa mitään”

Uutinen

Kymen Sanomat: OPG on koko ajan valmiina seuraavaan muuttoon — ”Yhdessä päätettiin, että mennään pelaamisen ehdoilla” Pyhtäältä Titaanien kautta jääkiekkoilun ammattilaiseksi ponnistanut Ossi-Petteri Grönholm on kiertänyt Suomea ja vähän Ruotsiakin jo 15 vuoden ajan. Hän on asunut vaimonsa Juulin kanssa 15 eri asunnossa. Tällä hetkellä koti löytyy Kouvolasta ja työpaikka KooKoosta.— Yhdessä päätettiin, että mennään pelaamisen ehdoilla, Grönholm kertoo.35-vuotias Grönholm pelaa huomenna jo 595. runkosarjaottelunsa Liigassa, kun KooKoo kohtaa Pelicansin Kouvolassa. Hän on eniten Liigan runkosarjapelejä pelannut Titaanien kasvatti, mutta lopettaminen ei vielä ole käynyt mielessä.— Haluan edelleen pelata. Se on selvää. Mieluiten jatkaisin Suomessa, mutta jatkosta ei ole sovittu KooKoon tai muiden kanssa, Grönholm sanoo.Kahden aikuisen ja kahden koiran perhe on koko ajan valmis seuraavaan muuttoon. Kokemusta tavaroiden siirtämisestä on.Lue lisää tiistain Kymen Sanomista tai digilehdestä. Lue koko uutinen:

