Uutinen

Kymen Sanomat: Lumi- ja räntäsade tekee ajokelistä huonon Etelä-Kymenlaaksossa Etelä-Kymenlaaksossa sataa tänään lunta ja räntää pitkälle iltapäivään asti. Sade muuttaa tiet pöpperöiseksi ja ajokelin huonoksi, ennustaa Ilmatieteen laitos. Lämpötila on koko päivän ajan plussan puolella. Huomenna tiistaina on aurinkoinen päivä ja pari astetta pakkasta. Keskiviikosta perjantaihin on taas pilvistä ja torstaina iltapäivällä voi sataa lunta. Pakkasta on pari astetta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/30/Lumi-%20ja%20r%C3%A4nt%C3%A4sade%20tekee%20ajokelist%C3%A4%20huonon%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa/2017321844992/4