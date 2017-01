Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen Sanomat selvitti: Sutelassa puretaan vanhan sillan välitukia Sutelan vanhan sillan tilalle maantielle 170 valmistui reilu vuosi sitten joulukuussa uusi silta. Parin viime kuukauden aikana sillan luona on taas ollut paljon työmiehiä ja koneita, mikä on ihmetyttänyt paikallisia asukkaita. Mitä siellä tehdään, rakennusmestari Seppo Mielonen Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta? — Puretaan vanhan sillan välitukia. Nämä työt ovat viivästyneet monista syistä sillan valmistumisen jälkeen. Purkaa ne pitää, koska ohjeissa on niin määrätty. Miten paljon välitukia on? — Niitä on kaksi uuden sillan välitukien vieressä. Uuden sillan tekemisen aikana rakennustelineet olivat niiden varassa. Miksi purkaminen on kestänyt kauan? — Se on osoittautunut hyvin työlääksi. Siellä on ratakiskoa, hirsiä, betonia sekä kiveä. Olosuhteet ovat hankalat. Purkutyötä ovat tekemässä sukeltajat ja myös koneita käytetään. Milloin työ valmistuu? — Pari viikkoa vielä menee Olisiko purkaminen onnistunut paremmin kesällä kuin talvella? — Ei sillä ole merkitystä tässä. Toki kovat pakkaset hidastuttavat, mutta niitä ei ole ollut kuin joulukuussa. Miten purkutyö vaikuttaa kustannuksiin? — Purkaminen kuuluu kokonaisurakkaan, jonka hinta on noin 1,2 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/30/Kymen%20Sanomat%20selvitti%3A%20Sutelassa%20puretaan%20%20vanhan%20sillan%20v%C3%A4litukia/2017321844997/4