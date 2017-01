Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkassa voi hakea sähköisesti myös ympäristölupia Lupapisteen kautta voi hakea ainakin rakennusvalvonnan, yleisten alueiden sekä ympäristötoimen lupia. Kunnat voivat päättää, haluavatko he siirtää useamman vai yhden toimialueensa luvat haettavaksi palvelun kautta. Rakennusvalvonnan alta voi hakea esimerkiksi rakennus- ja poikkeuslupia sekä purkulupia. Ympäristötoimen alta voi hakea esimerkiksi ympäristö- ja maa-aineslupia. Yleisten asioiden puolella voi anoa esimerkiksi katulupia. Kaikissa Etelä-Kymenlaakson kunnissa onnistuu sähköinen rakennuslupien hakeminen. Kotkassa voi hakea lisäksi ympäristölupia. Kotka tuottaa myös Pyhtään ympäristöpalvelut. — Sopimus on tehty ja koulutus on tällä viikolla. Lupia voi alkaa toimittamaan, Kotkan ympäristökeskuksen ympäristönsuojelupäällikkö Heli Ojala kertoo. Myös Haminan ympäristönsuojelutoimistossa on keskusteltu palvelun hankkimisesta. Asia ei kuitenkaan ole toistaiseksi ajankohtainen. Hamina vastaa myös Miehikkälän ja Virolahden ympäristöasioista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/30/Kotkassa%20voi%20hakea%20s%C3%A4hk%C3%B6isesti%20my%C3%B6s%20ymp%C3%A4rist%C3%B6lupia/2017321844995/4