Kymen Sanomat: Kotka hakee oppilaita englanninkieliseen opetukseen Kotkan kaupunki aloittaa ensi syksynä englanninkielisen opetuksen peruskoulun 1. vuosiluokalla, edellyttäen, että opetukseen ilmoittautuu riittävä määrä lapsia. Jos alkavan ryhmän minimikoko 20 täyttyy, englanninkielinen opetus aloitetaan joko Kotkansaaren koulun Haukkavuoren yksikössä tai Rauhalan koululla. Englanninkielinen opetus on tarkoitettu ensisijaisesti Kotkassa asuville lapsille, mutta ryhmään voidaan ottaa oppilaita myös muista kunnista. Huoltaja vastaa oppilaan koulukuljetuksesta. Oppilaaksi otetaan ensisijaisesti lapsia, joilla on halu opiskella englannin ja suomen kielellä. Luokalle haluavilta ei edellytetä englannin kielen taitoa. Oppilaiksi haluavien lasten kielitaitoa arvioidaan tarvittaessa niin sanotulla lukitestillä. Koulunkäynti kahdella kielellä edellyttää lapselta tavallista enemmän ja mikäli lapsella on vaikeuksia lukemaan ja kirjoittamaan oppimisessa, tulee tämä selvittää ennen opiskelun alkua. Englanninkielinen opetus on tarkoitus toteuttaa suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisena kaksikielisenä opetuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että tuntijako ja eri oppiaineiden opetus noudattaa samaa opetussuunnitelmaa kuin muillakin kotkalaisilla perusopetuksen luokilla. Poikkeuksena suomenkieliseen opetukseen on se, että vuosiluokilla 1.—2. opetetaan lapsia pääsääntöisesti englanniksi. Suomenkielisen opetuksen osuus lisääntyy asteittain. Oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa Lasten ja nuorten palveluiden lautakunnan 13. joulukuuta hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaupungin opetustoimi järjestää asiasta tiedotustilaisuuden Kotkan kaupunginkirjastossa, Kirkkokatu 24, maanantaina 13. helmikuuta klo 17. Lue koko uutinen:

